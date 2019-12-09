Маас напомнил России: Отношения с ЕС зависят от ситуации в Украине

Новости мира:Глава МИД Германии обратился к России перед встречей в "нормандском формате".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне встречи "нормандской четверки" призвал Россию пойти навстречу Украине в вопросе политического решения ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, пишет DW.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Маас.

Он также выразил надежду, что обе стороны будут готовы предпринять решительные шаги для достижения на Донбассе прочного мира. По словам Мааса, РФ должна быть заинтересована проявить готовность к миру.

В том числе - в международном плане, поскольку, поясняет министр, отношения между Европой и Россией в значительной степени зависят от ситуации в Украине.

Как сообщалось ранее, советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Генштаба Руслан Хомчак.