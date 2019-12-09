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Во время проведения саммита "нормандской четверки" обсудят "формулу Штайнмайера"

Во время проведения саммита "нормандской четверки" обсудят "формулу Штайнмайера"
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью встречи в "нормандском формате".

"Формула Штайнмайера" будет обсуждаться на саммите "нормандской четверки" в Париже в понедельник, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. По словам Адебар, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что последняя редакция "формулы Штайнмайера" звучит следующим образом:

"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах.

Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ.

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Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой придет к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

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Германия, Нормандский формат, Формула Штайнмайера, Мария Адебар.
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