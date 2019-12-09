Маас о снятии санкций с РФ: Нет оснований

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что на сегодняшний день нет оснований менять санкционный режим Европейского Союза против Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в микроблоге Twitter.
"Вклад России в поиск мира в Украине имеет ключевое значения к улучшению отношений ЕС-Россия. Люди на востоке Украины ждут слишком долго мира. Пока нет оснований менять санкционный режим ЕС", - подчеркнул Маас.
Как сообщалось ранее, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.
Ранее Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет "придать новый импульс" диалогу с РФ с целью поддержания мира и стабильности в Европе. Также Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.