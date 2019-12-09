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Энергобезопасность под угрозой: оппозиция Молдовы требует подписания газового договора с Украиной

Энергобезопасность под угрозой: оппозиция Молдовы требует подписания газового договора с Украиной
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Молдавская оппозиция предлагает подписать газовый контракт с Украиной.

Молдавская оппозиция требует срочно провести слушания по вопросу поставок газа в республику, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе.

Он призвал руководство предприятия "Moldovagaz" инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа, чтобы "избежать энергетического кризиса до появления альтернативных источников поставок".

"Такая возможность существует, Украина уже выступила с подобным предложением еще летом. Молдавия нуждается в 17-18 млн кубометрах газа в сутки для обоих берегов Днестра в холодный период года", - напомнил Нэстасе.

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С аналогичным заявлением выступила лидер партии PAS, бывший премьер-министр Майя Санду, которая считает, что "существует риск остаться без тепла".

"После отставки нашего правительства переговоры с Румынией и Украиной были заблокированы. Губительная внешняя политика правительства Додона ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - написала Санду в соцсети.

Она заявила, что министр экономики и инфраструктуры "срочно должен уточнить все детали по этому вопросу в парламенте". На прошлой неделе ее коллеги по партии предложили внести в повестку дня парламента этот вопрос, но предложение было отклонено парламентским большинством.

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Как сообщалось, в конце сентября бывшее правительство Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа в хранилищах в Украине. Президент Игорь Додон заявил тогда, что между "Газпромом" и "Молдова-газ" уже заключены предварительные договоренности о поставках газа в Молдавию. Додон заявил также, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты".

На прошлой неделе вопрос обеспечения Молдавии газом обсуждался на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ). Тогда Додон заявил, что после Нового года Молдавия будет обеспечена электроэнергией и газом в достаточных количествах.

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"Российский газ будет продолжать поступать в Молдавию - либо через Украину, либо через "Южный поток" - реверсом через Турцию, Болгарию и Румынию. При этом цена для Молдавии останется неизменной. С Нового года она составит 172 доллара за тысячу кубических метров. Расходы по транспортировке ложатся на поставщика", - заявил Додон.

Однако позднее правительство приняло решение инициировать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита на $90 млн для закупки газа в случае прекращения транзита российского "голубого топлива" через Украину.

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Украина, Молдова, Майя Санду, Андрей Нэстасе.
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