В Чехии в больнице произошла стрельба, есть погибшие

Новости мира:В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли четверо людей.

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице. Погибли шесть человек, стрелка ищут. Об этом сообщает Idnes.cz.

По данным СМИ, стрелок - это мужчина средних лет, одетый в красную куртку. Есть погибшие и раненые. Одному погибшему - шесть лет. Стрелявшего разыскивает полиция. Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Твиттере сообщил, что Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом и выясняет, нет среди пострадавших граждан Украины.

Полиция приняла решение усилить безопасность так называемых "мягких целей" по территории всей Чехии. К мягким целям (местам большего скопления людей) относятся аэропорты, вокзалы, рынки, крупные торговые центры.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал произошедшее "катастрофой".

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, об этом в Twitter написал его пресс-секретарь.