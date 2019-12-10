Скачать
Вторник, 10.12.2019
Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины
Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины
Ряд городов может остаться без газа, если Нафтогаз и Газпром не договорятся
Ряд городов может остаться без газа, если Нафтогаз и Газпром не договорятся
"Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
"Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
Какой завтра праздник: обычаи, традиции и гадание 11 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции и гадание 11 декабря

В Чехии в больнице произошла стрельба, есть погибшие

Смотрите фото (5)
В Чехии в больнице произошла стрельба, есть погибшие
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли четверо людей.

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице. Погибли шесть человек, стрелка ищут. Об этом сообщает Idnes.cz.

По данным СМИ, стрелок - это мужчина средних лет, одетый в красную куртку. Есть погибшие и раненые. Одному погибшему - шесть лет. Стрелявшего разыскивает полиция. Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Твиттере сообщил, что Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом и выясняет, нет среди пострадавших граждан Украины.

В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие

Полиция приняла решение усилить безопасность так называемых "мягких целей" по территории всей Чехии. К мягким целям (местам большего скопления людей) относятся аэропорты, вокзалы, рынки, крупные торговые центры.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал произошедшее "катастрофой".

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, об этом в Twitter написал его пресс-секретарь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Чехия, Полиция, Жертвы, Стрельба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
03 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
04 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь