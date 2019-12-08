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В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие

В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие
09:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Президент Мексики во время инцидента не пострадал, так как отсутствовал в резиденции.

В Мексике возле резиденции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора произошла стрельба. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, во время стрельбы президент отсутствовал в резиденции. По предварительной информации, стрелок вошел в здание резиденции через маленькую улочку не далеко от дворца. 

Когда двое человек в здании сделали ему замечание, посетитель открыл огонь. Когда на место пришествия приехала полиция, она обнаружила четырех мужчин с огнестрельными ранениями. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. 

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Напомним, после стрельбы на базе ВМС США задержаны шесть граждан Саудовской Аравии.

Кроме этого, четыре человека были убиты в четверг в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.

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Мексика, Стрельба, Президентская резиденция, Стрельба в Мексике, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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