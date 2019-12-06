В США после попытки ограбления магазина были застрелены четыре человека

Новости мира:Четыре человека погибли в результате перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина и захвата заложника во Флориде.

Четыре человека были убиты в четверг в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника. Об этом сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на представителей полиции.

По данным властей, двое мужчин сделали неудачную попытку ограбления ювелирного магазина в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они похитили грузовик компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.

Злоумышленники открыли огонь по полицейским, что преследовали их. В перестрелке были убиты заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Самих преступников застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 1 сентября 22 человека получили пулевых ранения и двое погибли в городе Одесса американского штата Техас после того, как двое стрелков открыли огонь по магазину.