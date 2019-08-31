На футбольном матче в США произошла стрельба: ранены дети (Видео)

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телеканал NBC.
По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пибльз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".
Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w
— DMM News (@DMM_News_) August 31, 2019
Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор".
Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.