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На футбольном матче в США произошла стрельба: ранены дети (Видео)

На футбольном матче в США произошла стрельба: ранены дети (Видео)
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В США после футбольного матча произошла кровавая стрельба, по меньшей мере 10 человек получили ранения.

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пибльз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".

Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

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Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор".

Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

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Стрельба, Алабама, Мобил, Лефлор, Вилльямсон.
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