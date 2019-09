Стрельба в США: неизвестные открыли огонь по посетителям магазина

По меньшей мере 22 человека получили пулевых ранения и двое погибли в городе Одесса американского штата Техас после того, как двое стрелков открыли огонь по магазину, а затем уехали с места происшествия, по пути беспорядочно отстреливаясь.

Полиция подтвердила, что получила сообщение об активной стрельбе в магазине бытовой техники, впоследствии сообщили, что стрелков двое – один ехал в Тойоте золотого и белого цвета. А второй в почтовом фургоне, пишет Independent.

Мэр техасской Одессы Джерри Моралес сообщил, что они "осуществляют беспорядочную пальбу. Мы имеем двух погибших и около 20 раненых". В сообщении полиции отмечается: "Мы подозреваем, что есть два стрелка в двух отдельных машинах.

Один подозреваемый может находиться в развлекательном центре в городе Мидленд, а второй может ехать по шоссе в том же Мидленде.

Here's video from a shooting incident in Midland, Texas. Several shooting scenes being reported in the Midland-Odessa area. Video taken by Jesse Esparza. pic.twitter.com/tzcEbL5U6m

— Chad Baker (@ChadBlue_) August 31, 2019