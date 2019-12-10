Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Джошуа обратился к Уайлдеру
Джошуа обратился к Уайлдеру
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Первая в мире: Литва выпустила коллекционную криптомонету (Видео)

Первая в мире: Литва выпустила коллекционную криптомонету (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Центральный банк Литовской Республики создал первую в мире коллекционную криптомонету.

Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном в честь подписания Акта независимости Литвы в 1918 году, её можно будет купить весной 2020 года.

Об этом сообщает Банк Литвы на своем сайте и в YouTube.

Первая в мире цифровая коллекционная монета, созданная Банком Литвы, посвященная Акта о восстановлении независимости Литвы, который был подписан 16 февраля 1918 года, в ней будут упомянуты 20 подписантов Акта. Ожидается, что монета будет выпущена весной 2020 года.

По словам Мариуса Юргиласа, члена правления Банка Литвы, реализация этой уникальной идеи обеспечила и в дальнейшем предоставит Банку Литвы бесценный опыт и знания в создании виртуальных валют. "Это особенно актуально сейчас, поскольку центральные банки (разных стран, - ред.), как правило, обсуждают эти темы более открыто, и контур таких валют понемногу начинает формироваться", - сказал Юргилас.

В честь знаменательного события, которое произошло в 1918 году, физическая серебряная монета будет иметь нетрадиционный номинал - 19,18 евро, в то время как её размер и форма будут напоминать кредитную карту с изображением торжественного фото после подписания Акта независимости. "Я пытался сделать современный дизайн исторической фотографии Совета Литвы, которую многие помнят из учебников истории. Оцифрованная картина состоит из более 36 500 пикселей - приблизительное количество дней, прошедших с момента акта 16 февраля (1918 года - ред.)", - сказал Гедриус Пауласкис, дизайнер монеты цифровой коллекции.

Президент Литвы: Основные угрозы для НАТО исходят от России

Ожидается, что литовская цифровая монета откроет качественно новую страницу в истории нумизматики и привлечет молодежь к сбору монет. Поэтому в процесс её приобретения будут включены некоторые элементы игры. Банк Литвы планирует выпустить 24 000 коллекционных жетонов, созданных по технологии blockchain. Каждый жетон будет содержать изображение одного из 20 подписантов, коллекционеры получат шанс собрать весь набор. Токены будут разделены на 6 категорий по направлениям деятельности подписантов, причем каждой из них будет выделено 4000 жетонов. Покупая цифровую монету, покупатели получают 6 случайно выбранных цифровых жетонов и только после сбора жетона с каждой из 6 категорий они смогут выкупить физическую серебряную монету. Токены будут доступны для приобретения и хранения в электронном магазине Банка Литвы.

Цифровая коллекционная монета станет очередным шагом во внедрении стратегического вектора Банка Литвы в сфере инноваций и fintech (финансовых технологий), направленного на помощь литовским и международным компаниям в получении знаний и проведении ориентированных на блокчейн исследований, адаптацию и тестирование блокчейн-базированных услуг в финансовом секторе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литва, Криптомонета, Банк Литвы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Сенцов о встрече в &quot;нормандском формате&quot;: Страну никто не предал
Сенцов о "нормандской встрече": Страну никто не предал
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь