Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Джошуа обратился к Уайлдеру
Джошуа обратился к Уайлдеру
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

В ФРГ назвали встречу в Париже "успехом западным партнеров"

В ФРГ назвали встречу в Париже "успехом западным партнеров"
13:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Берлин считает нормандский саммит успехом ФРГ и Франции.

Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид считает, что встреча на высшем уровне в нормандском формате состоялась благодаря настойчивым усилиям западных партнеров.

Об этом он сказал в утреннем эфире телеканала ARD.

"То, что саммит состоялся, - успех западных партнеров", - заявил политик.

В "Голосе" озвучили главную проблему "нормандского саммита"
В "Голосе" озвучили главную проблему "нормандского саммита"Читать полностью

Он отметил достижения "на самом деле амбициозной" договоренности об установлении перемирия до конца года и об обмене пленными. По его словам, если к этому добавят еще и разминирование, то в выигрыше будут граждане, которые живут в регионе боевых действий.

По убеждению представителя фракции, достижение этих договоренностей стало возможным благодаря "неутомимым усилиям" немецкой и французской сторон, выборам нового Президента Украины, который поставил своей центральной задачей установление мира на Донбассе и задекларировал готовность идти на компромиссы и действовать прагматично ради этого, отметил депутат.

На основе малых шагов, которые были сделаны ранее в этом году, есть осторожная надежда, что и новые договоренности будут претворены в жизнь, считает Шмид.

Он также отметил, что имплементация пунктов Минских соглашений, в частности установление настоящего режима прекращения огня, является необходимым условием нормализации диалога с Россией.

В Кремле назвали место проведения следующей нормандской встречи

Шмид также добавил, что был "шокирован" словами Путина на пресс-конференции о том, что убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был "террористом". По его словам, немецкие правоохранительные органы расследуют это дело. При любых условиях, "недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в Германии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, Нормандский формат, Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Сенцов о встрече в &quot;нормандском формате&quot;: Страну никто не предал
Сенцов о "нормандской встрече": Страну никто не предал
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь