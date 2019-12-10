В ФРГ назвали встречу в Париже "успехом западным партнеров"

Новости мира:Берлин считает нормандский саммит успехом ФРГ и Франции.

Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид считает, что встреча на высшем уровне в нормандском формате состоялась благодаря настойчивым усилиям западных партнеров.

Об этом он сказал в утреннем эфире телеканала ARD.

"То, что саммит состоялся, - успех западных партнеров", - заявил политик.

Он отметил достижения "на самом деле амбициозной" договоренности об установлении перемирия до конца года и об обмене пленными. По его словам, если к этому добавят еще и разминирование, то в выигрыше будут граждане, которые живут в регионе боевых действий.

По убеждению представителя фракции, достижение этих договоренностей стало возможным благодаря "неутомимым усилиям" немецкой и французской сторон, выборам нового Президента Украины, который поставил своей центральной задачей установление мира на Донбассе и задекларировал готовность идти на компромиссы и действовать прагматично ради этого, отметил депутат.

На основе малых шагов, которые были сделаны ранее в этом году, есть осторожная надежда, что и новые договоренности будут претворены в жизнь, считает Шмид.

Он также отметил, что имплементация пунктов Минских соглашений, в частности установление настоящего режима прекращения огня, является необходимым условием нормализации диалога с Россией.

Шмид также добавил, что был "шокирован" словами Путина на пресс-конференции о том, что убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был "террористом". По его словам, немецкие правоохранительные органы расследуют это дело. При любых условиях, "недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в Германии".