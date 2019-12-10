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В Кремле назвали место проведения следующей нормандской встречи

В Кремле назвали место проведения следующей нормандской встречи
08:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kremlin.ru

Новости Украины:Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти через четыре месяца в Берлине.

Следующая встреча в нормандском формате предварительно состоится уже через четыре месяца – в апреле. Этот саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции может пройти в Берлине.

Такое заявление сделал представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков после нормандского формата в Париже, пишет ТАСС.

"По-моему, это Берлин,"– ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Однако, столица Германии пока не является официально утвержденным местом для нового саммита, а лишь предположением.

На пресс-конференции после нормандской встречи в Париже лидер Германии Ангела Меркель рассказала, что стороны согласились встретиться за 4 месяца.

К тому времени советники президентов и главы МИД должны согласовать политические условия, чтобы создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится.

"Нет никаких условий для следующей встречи... Через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы за это время сделаем. Никакого домашнего задания не существует,"– отметил Зеленский.

Напомним, впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита - дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

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Кремль, Донбасс, Берлин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Нормандский формат, ОРДЛО, Нормандский саммит.
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