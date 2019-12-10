В Кремле назвали место проведения следующей нормандской встречи

Следующая встреча в нормандском формате предварительно состоится уже через четыре месяца – в апреле. Этот саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции может пройти в Берлине.
Такое заявление сделал представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков после нормандского формата в Париже, пишет ТАСС.
"По-моему, это Берлин,"– ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.
Однако, столица Германии пока не является официально утвержденным местом для нового саммита, а лишь предположением.
На пресс-конференции после нормандской встречи в Париже лидер Германии Ангела Меркель рассказала, что стороны согласились встретиться за 4 месяца.
К тому времени советники президентов и главы МИД должны согласовать политические условия, чтобы создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится.
"Нет никаких условий для следующей встречи... Через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы за это время сделаем. Никакого домашнего задания не существует,"– отметил Зеленский.
Напомним, впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.
Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита - дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".
О чем договорилась "нормандская четверка"?
Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.