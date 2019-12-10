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Вторник, 10.12.2019
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Санкции с РФ не снимут: глава дипломатии ЕС напомнил условие

Санкции с РФ не снимут: глава дипломатии ЕС напомнил условие
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Боррель напомнил, что санкции с России снимут только в случае успешного решения ситуации в Украине.

Любое существенное изменение в отношениях Евросоюза с Россией зависит от поиска надежного решения для конфликта на Украине, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.

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Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".

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ЕС, Россия, Санкции, Жозеп Боррель.
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