Джонсон пропустит саммит Европейского союза

Новости мира:На саммите ЕС президент Евросовета будет представлять Великобританию.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель будет представлять Великобританию на саммите лидеров стран ЕС на этой неделе, поскольку британский премьер-министр Борис Джонсон пропустит саммит.

Об этом сообщает Politico.

"Мишель, президент Европейского совета, будет представлять Соединенное Королевство в отсутствие премьер-министра Бориса Джонсона", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, лидеры стран-членов ЕС соберутся на саммите в Брюсселе 12 декабря.

Ожидается, что они продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев, а также заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.