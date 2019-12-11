Джонсон пропустит саммит Европейского союза

Президент Европейского Совета Шарль Мишель будет представлять Великобританию на саммите лидеров стран ЕС на этой неделе, поскольку британский премьер-министр Борис Джонсон пропустит саммит.
Об этом сообщает Politico.
"Мишель, президент Европейского совета, будет представлять Соединенное Королевство в отсутствие премьер-министра Бориса Джонсона", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, лидеры стран-членов ЕС соберутся на саммите в Брюсселе 12 декабря.
Ожидается, что они продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев, а также заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.