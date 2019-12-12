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Четверг, 12.12.2019
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В Великобритании стартуют досрочные выборы в парламент

В Великобритании стартуют досрочные выборы в парламент
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Великобритании 12 декабря стартуют досрочные парламентские выборы, на которых граждане будут избирать 650 депутатов парламента нового созыва.

В Великобритании в четверг открылись избирательные участки на парламентских выборах, сообщают британские СМИ.

В общей сложности в стране начали работу около 40 тыс. участков. Британцы смогут проголосовать на них до 22:00 по местному времени .

В этом году избирательные участки открыты даже в нескольких пабах, салоне красоты и прачечной.

Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин (нижней палате парламента) развернется, как это чаще всего бывает, между консерваторами и лейбористами.

Согласно последним опросам, Консервативная партия Великобритании, вероятно, сможет получить большинство в 650-местной палате.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон считает грядущие выборы "суровыми"

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Ожидается, что первые результаты экзит-полов начнут поступать в 22:00 по местному времени. После закрытия участков начнется подсчет голосов, который обычно заканчивается около 2:00 (5:00 мск).

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Выборы в парламент, Brexit.
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