Кальюлайд хочет сохранить дискуссию украинского вопроса на форуме Совбеза ООН

Новости мира:Эстония будет поднимать темы Украины и Грузии на форуме Совбеза ООН.

Эcтония как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах обращать внимание на ситуацию в Украине и Грузии.

Об этом во время форума лидерства "Польша-Эстония, общность целей в Совете Безопасности ООН", который состоялся в четверг в Варшаве, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Wnp.pl.

"Польша в течение двух лет работы в Совбезе ООН поднимала вопросы Украины и Грузии. Не удалось предложить решение, но, по крайней мере, удалось быть уверенными: люди в Украине и Грузии помнят, что всегда есть лучик света и надежды. Поэтому мы хотим сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН", - заявила Кальюлайд.

Она отметила, что Таллинн планирует очень серьезно заняться в Совбезе ООН вопросом кибербезопасности. Кроме того, Эстония будет работать над вопросами прав женщин и детей в зонах конфликтов и глобальных климатических изменений.

Эстония сменила в составе Совбеза ООН Польшу.