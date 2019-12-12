Климкин: Путин не отказался от планов разделить Украину

Новости Украины:Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Владимир Путин не отказался от намерений поделить Украина на "Малороссию" и "Новороссию".

Павел Климкин убежден, что Владимир Путин не отказался от своих планов поделить Украину, и будет добиваться этого всеми возможными путями. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.

"Путин понимает смену риторики, чувствует себя способным играть в долгую и выставлять условия. Он считает, что время работает на него, и, конечно же, не готов к компромиссным шагам по Донбассу, который для него является средством, не более того. А реальными вопросами являются легализация оккупации Крыма, статус Украины и вообще ее существования. Проект разделения Украины на "Новороссию" и "Малороссии" точно не похоронен ", - сказал Климкин.

По мнению экс-главы МИД, Путин не ограничится возможным созданием союзного государства с Беларусью.

"Это не уровень его амбиций, он хочет войти в историю" собирателем земель ". Прежде всего наших. И все его действия будут направлены именно на это", - считает экс-министр.

Кроме этого, Павел Климкин прогнозирует, что "разбивать" Украину Путин будет , в первую очередь, гибридными методами. Но и какие-то другие методы его не остановят.

"А компромисс по Донбассу в Москве предполагают только в случае расширения объема вопросов, которые к нему будут включены. И, конечно же, речь идет прежде всего о компромиссе с США и ЕС, а Украину президент РФ видит только в роли исполнителя", - предостерегает Климкин.

Напомним, бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.