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И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ

И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ
01:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России на полгода.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом сообщил спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter.

"Продление санкций в отношении России одобрено Европейским Советом", - сообщил Лейтс.

Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета в Twitter, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря.

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"ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сказано на сайте Евросовета в объяснении относительно примененных ограничительных мер из-за кризиса вокруг Украины, экономические санкции продолжались успешно на период каждых последующих шести месяцев начиная с 1 июля 2016 года.

Как сообщалось ранее, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

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Последний раз Европейский Совет в июне 2019 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2020-го года.

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ЕС, Россия, Санкции.
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