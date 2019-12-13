ЕС освободил Польшу от выполнения "Зеленого соглашения"

Новости мира:Еврокомиссия разработала план согласно которому европейский континент должен стать климатически нейтральным.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг в Брюсселе поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы в первый климатически нейтральный континент до 2050 года.

Об этом по итогам первого дня работы саммита лидеров ЕС заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы рассмотрели" Зеленое соглашение", которое было вчера представлено Еврокомиссией. Мы взяли на себя обязательства, чтобы к 2050 году Европа стала первым климатически нейтральным континентом. Мы приняли это решение с уважением к обеспокоенности, которую высказывали разные страны, потому что важно учитывать различные национальные обстоятельства, разные стартовые позиции и возможные социальные последствия. Мы также учли то, что для одной страны-члена будет необходимо больше времени для имплементации этой цели, и согласились в июле 2020 году в формате Европейского совета вернуться к обсуждению ситуации в этой стране", - отметил Шарль Мишель.

Но страны ЕС пока освободили Польшу от обязательства, согласившись вернуться к этому вопросу в июне, а также оставили открытой дверь для Чехии в части включения ядерной энергии в ее будущую энергетическую систему. Польше нужно больше времени из-за значительной зависимости от угля.

Как пишет France 24, дипломаты сказали, что в Польше ранее высказывали идею установить дату на 2070 год.

Решение было принято только через день после того, как новый руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала план на 100 млрд евро для обеспечения климатической нейтральности ЕС до 2050 года.

"В течение следующего месяца мы представим больше деталей по этой дорожной карте. Есть регионы, которые действительно зависят от угля, и мы признали, что Польше требуется больше времени для переходного процесса. Но это не изменит временные рамки для Еврокомиссии", - сказала президент ЕК.

В конце ноября Европарламент принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.

Напомним, в Дании приняли климатический закон.