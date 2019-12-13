Вещи, которые нельзя брать в самолет: в аэропорту Вильнюса появилась необычная елка

Новости мира:В аэропорту литовской столицы Вильнюса установили необычную елку – ее сделали из предметов, которые запрещено проносить с собой в самолет.

В Вильнюском аэропорту установили необычную рождественскую елку, которую сделали из запрещенных к перевозке в самолете предметов – ножей, ножниц, зажигалок. Об этом сообщает Delfi.

Директор Департамента по безопасности Вильнюского аэропорта Видас Кшанас сказал, что такая идея родилась у коллег из авиационной безопасности, они ее и создали.

По словам Кшанаса, елку сделали из ненастоящих ножей, гильз, ножниц, разного оружия и других запрещенных предметов.

"Елка создавалась больше для внутреннего круга коллег, но, мы верим, что ее успели увидеть и пассажиры. Это отличный повод вспомнить о том, что в аэропорту действуют более строгие правила провоза багажа", - сказал он.

Кшанас подчеркнул, что работники аэропорта такие вещи не конфискуют, а предлагают такие вещи сдать на хранение или вернуть провожающим людям.

"Если у пассажира нет такой возможности и он не оставил предмет до проверки – то этот предмет попадает в руки наших специалистов. Также во всех трех Литовских аэропортах созданы условия для того, чтобы пассажиры отдавали продукты "Продовольственному банку". Чаще всего пассажиры пытаются провезти газовые баллончики, а их нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Бывают острые вещи - ножи, ножницы, ненастоящее оружие, а такие предметы тоже запрещено перевозить", - сказал Кшанас.

Он добавил, что количество пассажиров, которые пытаются провезти запрещенные вещи, сокращается – люди обычно знают, что запрещено к перевозке.