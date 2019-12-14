Бельгийский карнавал исключили из списка культурного наследия ЮНЕСКО из-за антисемитизма

Новости мира:Такое решение ЮНЕСКО приняла впервые.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО исключил бельгийский Алстский карнавал из списка нематериального культурного наследия человечества. Такое решение было принято из-за наличия признаков антисемитизма во время мероприятия в марте 2019 года, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

"Комитет основывал свое решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия", - говорится в сообщении.

В решении ссылаются на статью 2 Конвенции, которая предполагает, что нематериальное культурное наследие должно согласовываться с международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами.

Предложение лишить праздника статуса культурного наследия подал Секретариат организации, тогда как Королевство Бельгия направило вербальную ноту.

Такое решение ЮНЕСКО приняла впервые.

Карнавал в Алсте был внесен в список нематериального культурного наследия человечества в 2010 году. Но присутствие на параде платформ с карикатурами на ортодоксальных евреев возмутило 40-тысячную еврейскую общину Бельгии.

ЮНЕСКО осуждает все формы дискриминации, включая расизм, антисемитизм, исламофобию и ксенофобию.