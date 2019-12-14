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Бельгийский карнавал исключили из списка культурного наследия ЮНЕСКО из-за антисемитизма

Бельгийский карнавал исключили из списка культурного наследия ЮНЕСКО из-за антисемитизма
15:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости мира:Такое решение ЮНЕСКО приняла впервые.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО исключил бельгийский Алстский карнавал из списка нематериального культурного наследия человечества. Такое решение было принято из-за наличия признаков антисемитизма во время мероприятия в марте 2019 года, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

"Комитет основывал свое решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия", - говорится в сообщении.

В решении ссылаются на статью 2 Конвенции, которая предполагает, что нематериальное культурное наследие должно согласовываться с международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами.

Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО пополнился (Фото)

Предложение лишить праздника статуса культурного наследия подал Секретариат организации, тогда как Королевство Бельгия направило вербальную ноту.

Такое решение ЮНЕСКО приняла впервые.

Карнавал в Алсте был внесен в список нематериального культурного наследия человечества в 2010 году. Но присутствие на параде платформ с карикатурами на ортодоксальных евреев возмутило 40-тысячную еврейскую общину Бельгии.

ЮНЕСКО осуждает все формы дискриминации, включая расизм, антисемитизм, исламофобию и ксенофобию.

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ЮНЕСКО, Бельгия, Карнавал, Антисемизм, Алстский карнавал, Культурное наследие ЮНЕСКО.
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