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Валенса пригрозил властям Польши масштабными протестами против судебной реформы

Валенса пригрозил властям Польши масштабными протестами против судебной реформы
23:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Экс-президент Польши Лех Валенса хочет организовать массовые акции протеста против судебной реформы.

Бывший президент Польши Лех Валенса готов организовать и возглавить массовые протесты против судебной реформы, которую проводит действующая власть страны.

Об этом Валенса написал в Twitter.

«Ни в коем случае нельзя позволить уничтожить независимое судопроизводство. Хватит уступок. Если PIS инициирует процесс ликвидации судопроизводства, я призову провести более чем миллионный марш на Варшаву, чтобы навести порядок», - отметил экс-президент Польши.

Политик добавил, что он сам готов возглавить этот марш.

Напоминаем, в ПАСЕ призвали Польшу пересмотреть судебную реформу. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря проекте резолюции, которая основана на докладе, утвержденном мониторинговым комитетом ПАСЕ.

В документе отмечается, что судебная система Польши является «уязвимой к политическому вмешательству и попыткам взять ее под политический контроль исполнительной властью, что противоречит принципам демократического управления на основе верховенства права».

Мониторинговый комитет призвал польскую власть пересмотреть весь пакет реформ судопроизводства и внести изменения в соответствующее законодательство согласно рекомендациям Совета Европы.

 

 

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ПАСЕ, Польша, Лех Валенса.
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