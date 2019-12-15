"Северный поток 2": Германия в понедельник рассмотрит заявку на продолжение работ

Новости мира:Строительство "Северного потока 2" затянулось, завершение работ планируется весной 2020.

Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии в понедельник, 16 декабря, рассмотрит запрос о продолжении работ по строительству газопровода "Северный поток - 2" зимой 2019 и весной 2020 года.

Об этом сообщает DW.

"Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток - 2" в ближайшие месяцы, планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря", - отмечается в сообщении.

Учредителем и единственным акционером Nord Stream 2 является российский концерн-монополист "Газпром". Он планировал завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Проект оценивают в Европе крайне неоднозначно. Против его реализации выступает Украина, которая опасается прекращения транзита российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают его угрозой энергетической безопасности ЕС. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России. 11 декабря Палата представителей Конгресса США согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации "Северного потока - 2". Документ ожидает рассмотрения в Сенате США.