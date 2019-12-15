Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
Порошенко прогнозирует полное изолирование РПЦ
Порошенко прогнозирует полное изолирование РПЦ
Десна - Динамо. Видео матча
Десна - Динамо. Видео матча
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря

"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"

"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 112.ua

Новости мира:В США обсудят "адские санкции" против России на следующей неделе.

В США обсудят законопроект о санкциях против России 18 декабря.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Следующее заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената", - отмечается в сообщении.

На этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в оригинале – "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ "адскими санкциями".

Сенатор Грэм хочет узнать, что "накопал" Джулиани в Украине

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России bp-за ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, а также из-за "враждебных" действий в Сирии и агрессии против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и на лиц, приближенных к ее президенту Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Как ранее анонсировал соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган "возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом к Интернету, Интернет-свободой, цифровой экономикой, киберпреступностью, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы".

В США хотят возобновить санкции против иранского ядерного объекта

11 декабря Комитет по международным отношениям отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанных с ним документа. Они призывают страны НАТО диверсифицировать источники энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить финансирование в 1 миллиард долларов для проектов инфраструктуры (таких как терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели.

Если комитет примет DASKA, его еще должен будет рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем документ передадут на подпись президенту Трампу.

Сенатор Грэм об импичменте Трампа: Это дело быстро умрет

Трамп, который ранее выражал желание укрепить отношения с Россией, неохотно согласовывает новые санкции против этой страны. 10 декабря президент США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где в частности призвал Кремль "урегулировать конфликт в Украине".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкции, Сенат США, Линдси Грэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
04 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
05 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Создатели &quot;Игры престолов&quot; взялись за новую экранизацию
Создатели "Игры престолов" взялись за новую экранизацию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь