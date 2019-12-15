Сенатор Грэм хочет узнать, что "накопал" Джулиани в Украине

Новости мира:Линдси Грэм призвал Джулиани рассказать, какую информацию он собрал в Украине.

Республиканец Линдси Грэм призвал Рудольфа Джулиани дать показания в возглавляемом им юридическом комитете Сената США о недавней поездке в Украину.

Об этом Грэм заявил в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS, передает собственный корреспондент Укринформа,

"Руди, если ты хочешь прийти и рассказать нам, что ты нашел, я буду рад поговорить с тобой. Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди, что есть у Джо Байдена, Хантера Байдена, - на все, что вы хотите посмотреть уже после (завершения дела - ред.) импичмента. Но если Руди хочет прийти в юридический комитет и дать показания о том, что он нашел, он может это сделать", - отметил Грэм.

При этом он уточнил, что на само деле не знает, какую именно информацию собрал Джулиани.

Как сообщалось, 4-6 декабря Рудольф Джулиани встречался с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, депутатами Александром Дубинсиким и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, а также другими лицами.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.