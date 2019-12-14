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Поездка в Украину была плодотворной: Джулиани удивил Трампа

Поездка в Украину была плодотворной: Джулиани удивил Трампа
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Рудольф Джулиани утверждает, что "накопал" в Украине больше, чем мог представить Дональд Трамп.

Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Об этом Рудольф Джулиани рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Как напоминает издание, Джулиани сейчас является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, это одна из ключевых фигур расследования по импичменту Трампа - его называют куратором неофициального канала влияния на украинском направлении. На прошлой неделе Джулиани посетил Европу для встреч с некоторыми украинцами, чтобы получить информацию, которая должна скомпрометировать позицию демократов в процессе импичмента.

Трамп об импичменте: Позор для нашей страны

По словам Джулиани, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке. "Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - ответил Джулиани.

Он пояснил изданию, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов от поездки в 20-страничном отчете. Подробностей Джулиани не сообщил, однако заметил, что его усилия были "оправданы, чтобы защитить Трампа".

Кроме того, бывший личный адвокат хозяина Белого дома работает над документальным сериалом, который готовит консервативная сеть One America News. Как стало известно из интервью, в ленте пойдет речь о расследовании против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы - правда, не уточняется, с какой именно стороны.

Дело об импичменте Трампу: Конгресс начинает обсуждение

Как уверяет Джулиани, с начала расследование по импичменту в сентябре его отношения с Трампом только окрепли. По словам юриста, друг с другом они общаются по телефону по меньшей мере несколько раз в неделю.

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США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани.
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