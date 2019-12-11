Дело об импичменте Трампу: Конгресс начинает обсуждение

Новости мира:Конгресс США сегодня приступит к обсуждению статей в деле об импичменте Дональду Трампу.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США сегодня начнет обсуждение статей импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает Радио Свобода, ожидается, что дебаты, которые начнутся вечером продлятся до следующего утра.

Обсуждение завершится голосованием, нужно ли уже в ближайшие дни передавать собранные материалы всему составу палаты для окончательного голосования за импичмент.

Трампу угрожают официальные обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Они касаются его отношений с Украиной, в частности, он требовал помощи Киева в расследовании в отношении своих политических конкурентов, и использовал в качестве рычага влияния лишение Украины 391 млн долларов военной помощи.

Если Палата представителей, где большинство имеют демократы, объявит импичмент Трампу, следующим этапом процесса будет рассмотрение в Сенате вопроса об отстранении президента от власти.

Напомним, процедура импичмента Трампа находится в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю.