Скачать
Среда, 11.12.2019
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

Дело об импичменте Трампу: Конгресс начинает обсуждение

Дело об импичменте Трампу: Конгресс начинает обсуждение
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Конгресс США сегодня приступит к обсуждению статей в деле об импичменте Дональду Трампу.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США сегодня начнет обсуждение статей импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает Радио Свобода, ожидается, что дебаты, которые начнутся вечером продлятся до следующего утра.

Обсуждение завершится голосованием, нужно ли уже в ближайшие дни передавать собранные материалы всему составу палаты для окончательного голосования за импичмент.

"Ужасное мошенническое заявление": Трамп обвинил главу комитета по разведке Конгресса во лжи

Трампу угрожают официальные обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Они касаются его отношений с Украиной, в частности, он требовал помощи Киева в расследовании в отношении своих политических конкурентов, и использовал в качестве рычага влияния лишение Украины 391 млн долларов военной помощи.

Если Палата представителей, где большинство имеют демократы, объявит импичмент Трампу, следующим этапом процесса будет рассмотрение в Сенате вопроса об отстранении президента от власти.

Напомним, процедура импичмента Трампа находится в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Импичмент Трампу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тишина&quot; на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
"Тишина" на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь