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За импичмент Трампа планируют проголосовать уже на ближайшей неделе

За импичмент Трампа планируют проголосовать уже на ближайшей неделе
01:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Процедура импичмента Трампа находится в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил в воскресенье, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю. Об этом сообщает "Голос Америки".

Выступая в программе "Положение в стране" на канале CNN, Надлер сказал, что комитету "нужно много учесть" при формулировании обвинений против президента.

"Разные люди пишут возможные варианты, но дело в том, что мы примем решение о том, насколько широкими должны быть пункты обвинения, что они должны содержать, какие формулировки, только после завтрашних слушаний", - заявил Надлер.

В понедельник юридический комитет проведет публичные слушания по рассмотрению свидетельств, собранных в ходе расследования по просьбе Трампа расследовать в Украине деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена - ведущего потенциального кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

Законодатели-демократы на выходных изучали информацию, полученную от Комитета Палаты представителей по разведке и экспертов по конституционному законодательству, которые давали показания в Конгрессе в среду.

Также демократы должны решить, включить ли в пункты обвинения пункт о препятствовании со стороны президента Трампа правосудию в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

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На вопрос ведущей, будет ли это обвинение включено, Надлер попросил не делать выводов.

"Это часть модели плохого поведения, что подчеркивает острую необходимость решить эту проблему, чтобы выборы 2020 года прошли честно", - сказал конгрессмен каналу CNN.

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США, Импичмент, Дональд Трамп.
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