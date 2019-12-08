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Финишная прямая: основание для импичмента Трампа обнародовали

Финишная прямая: основание для импичмента Трампа обнародовали
09:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Комитет Конгресса обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.

Представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторические основания для импичмента президента США Дональда Трампа. Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена — потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

В обнародованном документе на 55-ти страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе в частности отмечается: “Импичмент — последний конституционный ответ президенту, который ошибочно представляет себя монархом”.

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Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент — единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение. “Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересам нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это — ради собственной выгоды”, — заявил Надлер, цитирует агентство новостей Reuters. “Конституция содержит лишь один правовое средство в ответ на его противоправное поведение — импичмент”, — добавил конгрессмен-демократ.

Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных 1974 и 1988 во время расследований по импичменту президентов Ричарду Никсону и Биллу Клинтону, отмечает агентство новостей dpa.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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