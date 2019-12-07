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Ермак о импичменте Трампа: Зеленский не обещал каких-либо конкретных расследований

Ермак о импичменте Трампа: Зеленский не обещал каких-либо конкретных расследований
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак надеется, что Зеленский вскоре посетит Вашингтон.

Помощник Президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимир Зеленский вскоре совершит визит в Соединенные Штаты Америки.

Об этом он заявил в субботнем интервью немецкому изданию Welt.

"Мы надеемся, что скоро дело дойдет до официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что украинцам известно, какую чрезвычайную помощь оказывали США в течение последних лет, что они являются партнером и другом Украины, "и в этом у нас нет сомнений".

Ермак: Минские соглашения требуют уточнения

В частности, после предварительного замораживания военной помощи ее не просто дали, но и увеличили.

"А о том, что задержания каким-то образом связаны с условиями, выставленными Украин, мы слышим только в медиа, официальная американская сторона никогда такого не заявляла", - заверил Ермак.

На вопрос, были ли попытки Дональда Трампа шантажировать Украину расследованиями против сына Джо Байдена, Ермак подчеркнул, что во время известного телефонного разговора Зеленский "ни в коем случае не обещал каких-либо конкретных расследований".

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Ермак отметил, что расследование в Соединенных Штатах, "является внутренним делом США", к тому же события, о которых идет речь в ходе слушаний в Конгрессе США, имели место еще до того, как Владимир Зеленский стал Президентом.

Комментируя предположение со стороны Белого Дома о вероятном вмешательстве Украины в предвыборную борьбу США в 2016 году, Ермак отметил, что "если бы это было официальной позицией Вашингтона", украинская сторона на это бы реагировала.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак.
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