"Прочитайте стенограммы!": Трамп опять вспомнил о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в очередной раз вспомнил о публикации стенограммы разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего в США запустили процедуру импичмента американского лидера.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Прочитайте стенограммы! Кроме того, посмотрите, где я говорю "мы" (наша страна), а не "я" (имеется в виду я), и где я после этого говорю, что генеральный прокурор (США) позвонит вам. Люди до сих пор помнят вымышленную и мошенническую версию Шиффа (председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф - ред.) о моем разговоре. Охота на ведьм!" - написал Трамп.

Read the Transcripts! Also, see where I say “us” (our Country) as opposed to “me” (meaning me) and where I then say that the Attorney General (of the United States) will call you. People still remember Schiff’s made up and fraudulent version of my conversation. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019