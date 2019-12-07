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"Прочитайте стенограммы!": Трамп опять вспомнил о разговоре с Зеленским

"Прочитайте стенограммы!": Трамп опять вспомнил о разговоре с Зеленским
21:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Трамп опять написал о разговоре с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз вспомнил о публикации стенограммы разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего в США запустили процедуру импичмента американского лидера.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Прочитайте стенограммы! Кроме того, посмотрите, где я говорю "мы" (наша страна), а не "я" (имеется в виду я), и где я после этого говорю, что генеральный прокурор (США) позвонит вам. Люди до сих пор помнят вымышленную и мошенническую версию Шиффа (председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф - ред.) о моем разговоре. Охота на ведьм!" - написал Трамп.

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Ранее на этой неделе Трамп объяснил, что когда он просил об услуге во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, он имел в виду услугу для США. Он отметил, что когда в телефонном разговоре с Президентом Украины сказал: "Я хотел бы, чтобы вы предоставили нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина об этом знает", под "нам" имел в виду США, нашу страну".

Отметим, что в оригинале "us" можно перевести как "нам", или, если это пишется большими буквами, то "США".

Добавим, комитет по разведке Палаты представителей США, который возглавляет упомянутый президентом США Адам Шифф, готовил отчет по результатам расследования об импичменте Трампа.

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Как сообщалось, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.

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Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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