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Согласился на просьбу: Трамп остановил признание мексиканских наркокартелей террористами

Согласился на просьбу: Трамп остановил признание мексиканских наркокартелей террористами
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп приостановил признание мексиканских наркокартелей террористами.

Президент США Дональд Трамп приостановил процесс официального признания мексиканских наркокартелей как террористических организаций.

Об этом информирует BBC.

"Президент США Дональд Трамп приостановил планы по признанию мексиканских наркокартелей как террористических группировок", - говорится в сообщении.

Трамп приостановил процесс по просьбе своего мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Все необходимые процедуры завершены, чтобы объявить мексиканские картели террористическими организациями.

"Законодательно мы готовы к этому", - заявил Трамп.

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Он добавил, что его мексиканский коллега - это человек, которого он любит и уважает. "Это человек, который так хорошо работает с нами", - отметил американский президент. Поэтому, по его словам, и согласился приостановить процесс.

Президент США не прокомментировал как долго продолжится задержка процесса.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп намерен официально признать мексиканские наркокартели как террористические группировки. Он пообещал "войну против наркокартелей" после смертельного нападения их представителей на американских граждан, которые путешествовали по территории Мексики.

Так, 4 ноября в ходе этого инцидента, который произошел в отдаленном районе на севере Мексики, погибли 3 женщины и 6 детей из смешанной американо-мексиканской мормонской семьи. После данной трагедии родственники погибших подали в Белый Дом петицию с требованием признать членов наркокартелей террористами.

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В течение последних 15 лет в Мексике в результате войн между мощными наркокартелями погибли десятки тысяч человек. В некоторых районах страны наркоторговцы фактически держат всю местную власть в своих руках и удерживают собственные хорошо вооруженные армии.

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Мексика, Терроризм, Дональд Трамп, Наркокартели.
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