Трамп: Я не пользуюсь личным мобильным годами

Президент США Дональд Трамп не использует личный мобильный телефон, о чем сообщают СМИ.

Об этом он написал в Twitter.

"Ложная информация от @CNN, что я" все еще использую персональный мобильный телефон для звонков, несмотря на неоднократные предупреждения относительно соображений безопасности". Это абсолютно ложная информация и дезинформация. Я не пользуюсь личным мобильным телефоном годами. Использую только утвержденные правительством и выданные мне телефоны. Прекратите! ", - отметил президент США.

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019