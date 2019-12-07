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"Прекратите!": Трамп требует от Всемирного банка остановить финансирование Китая

"Прекратите!": Трамп требует от Всемирного банка остановить финансирование Китая
15:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп возмущен тем, что Всемирный банк продолжает выделять деньги Китаю.

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Это возможно? У Китая полно денег, а если нет, он их создаст. Прекратите!", - отметил Трамп.

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Как сообщалось ранее, 2 декабря Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций и приостановил выдачу разрешений на визиты военных судов и самолетов США в Гонконг.

Также КНР готова принять "крайне решительные контрмеры”, если Канада начнет процедуру наложения санкций на китайских чиновников за нарушение прав человека.

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Китай, Всемирный банк, Дональд Трамп.
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