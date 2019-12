"Прекратите!": Трамп требует от Всемирного банка остановить финансирование Китая

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Это возможно? У Китая полно денег, а если нет, он их создаст. Прекратите!", - отметил Трамп.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!

