"Прекратите!": Трамп требует от Всемирного банка остановить финансирование Китая

Новости мира:Трамп возмущен тем, что Всемирный банк продолжает выделять деньги Китаю.

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Это возможно? У Китая полно денег, а если нет, он их создаст. Прекратите!", - отметил Трамп.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

Как сообщалось ранее, 2 декабря Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций и приостановил выдачу разрешений на визиты военных судов и самолетов США в Гонконг.

Также КНР готова принять "крайне решительные контрмеры”, если Канада начнет процедуру наложения санкций на китайских чиновников за нарушение прав человека.