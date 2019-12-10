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"Ужасное мошенническое заявление": Трамп обвинил главу комитета по разведке Конгресса во лжи

"Ужасное мошенническое заявление": Трамп обвинил главу комитета по разведке Конгресса во лжи
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп заявил, что глава комитета по разведке Конгресса сделал "мошенническое заявление".

Президент США Дональд Трамп заявляет, что председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф, который проводил расследование в отношении импичмента, должен ответить за ложь.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Хитрец Шифф, абсолютно коррумпированный политик, сделал ужасное мошенническое заявление, прочитал его перед Конгрессом, сказав, что те слова будто бы походят от меня. Он попался, был очень смущен, но за это мошенничество ему ничего не было. В конце концов, ему придется ответить! ", - отметил Трамп.

Во вторник Шифф выступил в Конгрессе, процитировав слова Трампа во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля: "Я бы хотел просить вас об услуге".

Импичмент Трампа: президент США традиционно отреагировал на обвинения

Шифф отметил, что "действия Трампа не оставляют Конгрессу другого шанса, кроме объявления импичмента". По словам Шиффа, Трамп не раскаялся "и до сих пор хочет получить иностранную помощь для своего переизбрания", "его действия подрывают избирательный процесс".

Как сообщалось ранее, во вторник демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Адам Шифф.
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