Импичмент Трампа: президент США традиционно отреагировал на обвинения

Новости мира:Трамп опять обвинил демократов США в "охоте на ведьм".

Президент США традиционно отреагировал во вторник на демарш демократов, выдвинувших против него официальные обвинения, которые могут послужить причиной для запуска процедуры импичмента в его отношении.

"Охота на ведьм", - прописными буквами написал он в своем Твиттере.

Ранее Трамп использовал это выражение, комментируя предыдущие стадии процедуры импичмента. Охотой на ведьм он называл и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Мюллер тогда пришёл к выводу, что РФ действительно пыталась повлиять на американские выборы. При этом Мюллер не нашёл признаков координации между РФ и предвыборным штабом Трампа.

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Во вторник председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое он охарактеризовал как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей. Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.