Вмешательство Украины в выборы США: в ФБР развеяли мифы

Новости мира:Директор ФБР заявил, что Украина не причастна к вмешательству в выборы США в 2016 году.

У Штатов нет оснований полагать, что украинская сторона вмешивалась в президентскую гонку США 2016 года.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что разные люди доносят разную информации, но американцам стоит оставаться вдумчивыми потребителями информации, дабы не быть обманутыми.

В Федеральном бюро расследований все еще обеспокоено вариантом вмешательство других стран, ведь уже в 2020 будут проведены новые президентские выборы.

По словам Рэйя, самую серьезную угрозу для избирательного цикла представляет Российская Федерация. Помимо нее, заинтересованность во влиянии на выборы в Штатах имеют Китай и Иран.