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Дело об импичменте: Трампу выдвинули обвинения

Дело об импичменте: Трампу выдвинули обвинения
17:28 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В США представили проект обвинения Дональду Трампу по двум статьям.

Демократы Палаты представителей официально обнародовали две статьи об импичменте, обвинив президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Демократы объявили статьи на специальной пресс-конференции и заявили, что Трамп ставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности США, оказывая давление на Украину для расследования против своих политических конкурентов.

"Мы сегодня стоим здесь, потому что постоянное злоупотребление президентом своими полномочия не оставило нам никакого выбора. Бездействие сделала бы нас соучастниками злоупотребления президентом своей высокой должности, доверием общественности и нашей национальной безопасности", - сказал руководитель комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

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После объявления статей на этой неделе за их утверждение будет голосовать комитет по вопросам судебной власти, а на следующей неделе ожидается голосование в Палате представителей, где демократы имеют большинство.

Демократы заявили, что статьи раскрывают "закономерность" предполагаемого нарушения поведения президента.

Если статьи будут утверждены в Палате представителей, в дальнейшем рассмотрение дела об импичменте перейдет в Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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