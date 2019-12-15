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Стерджен: Шотландия не может быть заключена в Соединенном Королевстве против ее воли

Стерджен: Шотландия не может быть заключена в Соединенном Королевстве против ее воли
18:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна "не может быть заключена в союз против ее воли" правительством Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Стерджен говорит, что успех Шотландской национальной партии на всеобщих выборах дает ему мандат на проведение нового референдума о независимости.

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Тем не менее, британские министры выступают против такого шага, подчеркивая необходимость уважать результаты референдума 2014 года, когда большинство шотландцев поддержала сохранение в составе Соединенного Королевства.

"Это фундаментальный пункт демократии - вы не можете удерживать Шотландию в союзе против ее воли. На можно запереть нас в шкафу, вернуть ключ и надеяться, что пройдет " - заявила Никола Стерджен.

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По ее словам, сохранение Шотландии в союзе с остальной Великобритании возможно только с ее согласия.

"Шотландия не может быть заключена в Соединенном Королевстве против ее воли. Это основные положения демократии", – сказала первый министр Шотландии.

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Великобритания, Шотландия, Никола Стерджен, Brexit.
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