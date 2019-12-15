Маас об убийстве гражданина Грузии в Берлине: Никто нас не просил никого выдавать

Новости мира:Маас заявил, что Россия не просила об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия якобы требовала выдать ей гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом глава МИД заявил в токшоу Maybrit Illner на телеканале ZDF.

"Было не так. Не было никакой информации, никто нас не просил никого выдавать. Ни нас, ни Министерство внутренних дел, ни органы власти, которые отвечают за просьбы о предоставлении правовой помощи. Говорить сейчас, что мы могли его выдать уже давно – этого просто не было", - сказал Маас.

По его словам, озвученные Путиным в Париже (на брифинге после завершения саммита в нормандском формате 9 декабря) обвинения против жертвы убийства "никогда не сообщались федеральному правительству". Они появились лишь после того, как Генеральная прокуратура ФРГ инициировала расследование против убийцы Хангошвили, гражданина России.

Маас также поставил под сомнение заявление Путина, что Хангошвили былтеррористом, ибо, по его словам, "сейчас выяснить это сравнительно трудно". Заявление Москвы, что жертва убийства была причастна к террористическим атакам, является, по мнению дипломата, "немного странной" и выглядит как "оправдание" совершенного против гражданина Грузии преступления. Сейчас Федеральное правительство Германии хочет дождаться выводов Генпрокуратуры.

Как сообщалось, ранее о том, что запросов не было, заявил представитель Министерства юстиции ФРГ Штефан Циммерманн.

Во время совместной пресс-конференции лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже президент России Владимир Путин заявил, что РФ подавала запрос на выдачу чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который в 2016 году находился в Германии в статусе искателя убежища. Также Путин заявил, что Хангошвили на то время находился в розыске как один из организаторов взрывов в московском метро, и является "очень жестким и кровавым человеком". Такое заявление Путин сделал после того, как по просьбе журналиста Меркель подтвердила требование Берлина к Москвы сотрудничать в расследовании убийства Хангошвили.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в центре Берлина выстрелом в затылок. Подозреваемого в убийстве задержали — им оказался гражданин РФ с паспортом на имя Вадима Соколова. Но журналисты выяснили, что это на самом деле гражданин РФ Вадим Красиков, который в 2013 году совершил такое же преступление в России, после чего был объявлен в розыск, который российская власть потом отозвала. Немецкая сторона считает, что убийство бывшего чеченского полевого командира было совершено или по указанию государственных органов Российской Федерации, или Автономной Чеченской Республики, которая является частью РФ.

4 декабря Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ за нежелание РФ сотрудничать в расследовании убийства Хангошвили.