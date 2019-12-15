"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским

Новости Украины:Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что Путин боится таких людей, как Зеленский.

Путин боится таких людей, как Зеленский, и потому не смог реализовать свой план на встрече нормандской четверки.

Об этом заявил экс-депутат Государственнйо Думы Российской Федерации Илья Пономарёв в эфире программы "Крым.Реалии" на Радио Свобода.

"Во-первых, он (Владимир Зеленский — ред.) другого возраста человек. Во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. Во-вторых, Путин - манипулятор, как КГБшник, а Зеленский — манипулятор, как актер", - сказал Пономарёв.

Он отметил, что у Путина "опять коса находит на камень", и его план на встрече в нормандском формате не реализовался.

"Я думаю, что Путин просто рассчитывал на этой встрече воспользоваться молодостью, неопытностью и вот тоже каким-то наскоком обаять его (Зеленского — ред.) и поставить точку. Это не получилось. Думаю, что будет разбор полётов очень сильный в Москве. Я так понимаю, что он уже начался в Париже", - сказал Пономарёв.

Он предположил, что Путин был крайне недоволен тем, что происходило.

"Для Суркова (Владислав Сурков - помощник Путина, участвовал в подготовке переговоров в Париже со стороны РФ - ред.) это колоссальная подстава перед Путиным. Сурков вообще не эмоциональный человек, и то, что он позволил эти эмоции проявить... его верный миньон - Алексей Чесноков даже опубликовал разбор, кто какой переговорщик. Он не просто не подтверждает (эмоции Суркова — ред.), а не подтверждает со словами "ну что там пьяный человек может сказать?", что говорит о том, что Суркова это очень сильно задело, что он не сдерживается в эмоциях", - заявил экс-депутат Госдумы.

По словам Пономарёва, "для такого опытного царедворца, политика и манипулятора" достаточно нетипичное поведение.

"Некоторые говорят, что он (Путин — ред.) был отстранен. Мне как раз не показалось, что он был отстранён. Мне показалось, что он был в определённом смысле раздосадован, то есть, ему не удалось реализовать те задачи, которые он перед собой ставил и поэтому он держался подчёркнуто корректно по отношению к Зеленскому. У него не было его фирменных шуточек, которые бы он обязательно отпускал", - подчеркнул эмигрант из РФ.

Также он напомнил, что Путин пропустил высказывания Зеленского об оккупации, которые всегда были очень важными для РФ.

"Даже потом Песков, по-моему, был вынужден комментировать, что да, украинская сторона говорила об оккупации, но мы не считали нужным поправлять, потому что они хотят использовать такие формулировки, пусть они про это говорят, хотя мы с этим не согласны. То есть, то что он пропускал вещи, которые для России на самом деле являются принципиальными, потому что позиция Кремля известна: "нас там нет", и Путин не спорил с этим, на самом деле тоже о многом говорит. И про резню он сказал на следующий день. А это означает, что это не было домашней заготовкой и он, пока летел назад, это придумал и сказал на заседании СПЧ", - подчеркнул Пономарёв.