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Как превратить Украину в успешную страну: "рецепт" Зеленского

Как превратить Украину в успешную страну: "рецепт" Зеленского
15:03 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назвал пять факторов "формулы будущего Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, "прозрачные правила игры" и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов "формулы будущего" для Украины.

Об этом Зеленский написал в колонке номера "НВ.Украина".

По мнению президента, "формула будущего для Украины" пять составляющих - мир, эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех, инвестиции, "качественно иная инфраструктура" и народовластие.

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украины территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым, мирным процессом. ... Именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добавиться мирных решений", - убежден Зеленский.

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В "прозрачные правила игры" Зеленский включил "победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, ликвидацию привилегий для избранных".

"Мир условие важное, но далеко не единственное. Точно так же нам необходимы эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех ... Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник - от президента до сельского старосты", - добавил он.

Говоря об инвестициях, по словам президента, нужно будет "убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса", относительно инфраструктуры - "это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь".

"Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", - считает президент Украины.

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Народовластие, по словам Зеленского, должно быть "не декларативное, а реальное, механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня общины до уровня президента".

Зеленский также отметил, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".

"Но мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни", - подытожил он.

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Все по теме:

Украина, Инвестиции, Инфраструктура, мир, Политика, Владимир Зеленский, Народовластие.
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