Украина расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью

Новости Украины:Алексей Оржель считает, что данное сотрудничество позитивно скажется на развитии конкурентоспособных секторов экономики государств.

В рамках 27 заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоялась встреча сопредседателей национальных частей Комиссии и пленарное заседание.

"Визит белорусской делегации такого уровня - это реальная возможность продолжить диалог с целью практической реализации актуальных задач сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для народов наших государств", - приводит слова министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля пресс-служба Кабинета министров в субботу.

Отмечается, что проведенные конструктивные дискуссии на экспертных консультациях в рамках Комиссии позволят углубить сотрудничество Украины и Беларуси.

"Сотрудничество с Республикой Беларусь обеспечит развитие и функционирование стабильных и конкурентоспособных секторов экономики наших государств. Реализация договоренностей даст возможность укрепить политические, торгово-экономические и культурные связи между нашими странами", - подытожил Оржель.