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Представитель ОПУ и МИД Польши обсудили приоритетные направления взаимодействия

Представитель ОПУ и МИД Польши обсудили приоритетные направления взаимодействия
22:33 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Заместитель руководителя ОП встретился с заместителем госсекретаря МИД Польши.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Польша Марчином Пшидачем.

Об этом сообщается на сайте Президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Польша Марчином Пшидачем. Игорь Жовква проинформировал собеседника об усилиях, приложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в нормандском формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марчин Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении.

Также во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 года во Львове.

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"Обсуждая проблематику почтения общей исторической памяти, Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ожидает соответствующие шаги со стороны польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши", - сообщают в ОП.

Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.

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Украина, Польша, МИД Польши, ОПУ, Игорь Жовква.
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