Сотрудники Нацполиции отправятся на тренинги в Турцию

Новости Украины:Украинские полицейские изучат тонкости работы водолазов-экспертов и использования авиационной техники во время специальных полицейских операций.

Сотрудники украинских подразделений полиции на воде и воздушной поддержки примут участие в тренингах в Турции в следующем году.

Как сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь во время встречи начальника Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергея Науменко и начальника управления морской полиции Департамента охраны Генерального директората по безопасности Республики Турции Исмаила Севима, который прибыл в Украину вместе с делегацией турецких полицейских в рамках международного сотрудничества.

"В следующем году сотрудники подразделений полиции на воде и воздушной поддержки пройдут обучение на базе учебного центра морской полиции Турции как водолазы-эксперты. В то же время иностранные коллеги проведут специальные тренинги по использованию авиационной техники во время проведения специальных полицейских операций", - сказал Науменко.

Он отметил, что полиция Турции имеет почти 40-летний опыт использования в работе вертолетов и самолетов. "Обмен опытом с иностранными коллегами для нас очень важен. Кроме того, мы имеем общие морские границы. Поэтому у нас есть общие угрозы криминальной направленности, которые мы должны решать вместе. И мы уже имеем положительный опыт совместного задержания нарушителей", - сказал Науменко.

В свою очередь Севим отметил, что Украина достаточно быстро продвигается в плане развития беспилотной авиации.

"Мы сравнили законодательство наших стран. Выяснилось, что вы нашли интересное решение относительно объединения законодательных норм использования гражданской и государственной авиации и интегрировали это в деятельность полиции. Это очень интересное решение, которое нужно учитывать в работе полицейских авиаподразделений", - сказал Севим.

Напомним, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины в 2020 году планируют на базе одной из бригад создать бригадную боевую тактическую группу.