В Украине создадут тактическую группу по стандартам НАТО

Новости Украины:В экспериментальной тактической группе по стандартам НАТО будут усилены разведка и ПВО.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины в 2020 году планируют на базе одной из бригад создать бригадную боевую тактическую группу.

Об этом в интервью Defense Express рассказал командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сирский.

"В следующем году мы планируем провести на базе одной из бригад эксперимент - создать бригадную боевую тактическую группу, которая будет включать бригаду со средствами усиления от других родов войск и служб, будут усилены и средства противовоздушной обороны, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, артиллерия ..." - сказал Сирский.

По его словам, экспериментальная бригада будет готовиться по стандартам НАТО и иметь двухлетний цикл подготовки, что позволит применить ее в соответствии со стандартными процедурами, принятыми в странах членах-НАТО, как на территории нашего государства, так и при необходимости проведения каких-то совместных действий .

Он также сообщил, что в ВСУ происходит серьезная трансформация военного управления в контексте достижения совместимости с НАТО. Основные мероприятия по реформированию должны быть проведены до конца 2020 года.

По результатам трансформации органов военного управления в Сухопутных войсках состоится отделение функций формирования, подготовки, развития войск, технического оснащения и всестороннего обеспечения от функций управления и применения. Это станет кардинальным отличием от того, что досталось армии в наследство от советской системы управления.

"При таком распределении, когда каждый специализируется на конкретных вещах, можно достичь значительно большей эффективности на каждой из этих ступенек. Мы находимся буквально на пороге больших перемен", - добавил Сирский.

Он заметит, что уже к началу февраля 2020 года планируется перейти на новую организационно-штатную структуру и завершить все организационные изменения.