Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ

Новости Украины:Ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

День Сухопутных войск Украины отмечается согласно Указу Президента от 18 октября 1997 года ежегодно в этот день «...учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства...».

По своему назначению и объему возложенных на них задач, Сухопутные войска играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами Украины своих функций как в мирное, так и военное время.

Современные Сухопутные войска ВСУ – это многофункциональный организм, который состоит из механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений, технического и тылового обеспечения. В настоящее время личный состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с честью выполняет свой долг перед народом, демонстрируя верность военной присяге, ответственность, высокую боевую выучку и профессионализм.

Как самый многочисленный вид и основа боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, Сухопутные войска несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль в ходе выполнения задач операции Объединенных сил относительно обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности границ государства.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в поздравлении подчеркнул, что День Сухопутных войск Украины - это праздник сильных и мужественных людей, надежных защитников, которые сегодня защищают свободу.

"День Сухопутных войск Украины это праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают свободу, независимость и спокойствие всей страны", - подчеркнул Кравченко.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируя постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокое боевое обучение и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину! За ее волю!" высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!", - написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети.