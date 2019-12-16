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Пенсионная реформа Макрона: стартовала новая волна протестов (Фото)

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Пенсионная реформа Макрона: стартовала новая волна протестов (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции началась новая неделя забастовок против пенсионной реформы.

Французские транспортные забастовки против запланированной реформы пенсионной системы 16 декабря продолжаются двенадцатый день подряд, поскольку правительство президента Франции Эммануэля Макрона сохраняет решимость воплощать свои планы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Утром власти зафиксировали рекордные пробки в 630 км в районе Парижа, где полностью работали только две линии метро, которые используют автоматизированные поезда без водителей. Остальные 14 линий метро были закрыты или лишь частично работали.

Большинство региональных и национальных поездов не курсировали. Международные маршруты поездов также работали с перебоями.

В понедельник утром водители грузовиков начали отдельное протестное движение, устраивая перекрытия дорог в разных уголках Франции, чтобы требовать лучших зарплат и условий труда.

Макрон заявил, что хочет, чтобы правительство "продолжило работу" над пенсионными изменениями, которые предусматривают повышение пенсионного возраста до 64 лет и прекращение специальных льгот для некоторых работников.

Опрос: что думают французы о массовых забастовках в стране

Ключевые профсоюзы хотят бастовать и на Рождество, новый раунд протестов по всей Франции был запланирован на вторник.

В забастовке в основном участвуют работники государственного сектора, в частности машинисты поездов, преподаватели и работники больниц, которые опасаются, что им придется работать дольше из-за более низких пенсий.

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Париж, Франция, Протесты, Эммануэль Макрон.
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