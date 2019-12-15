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Опрос: что думают французы о массовых забастовках в стране

Опрос: что думают французы о массовых забастовках в стране
16:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Больше половины жителей Франции выступают в поддержку массовых забастовок.

Больше половины французов поддерживают забастовки против пенсионной реформы, которые вторую неделю продолжаются в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для Le Journal du Dimanche, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Опрос показал, что через десять дней после начала мобилизации против пенсионной реформы и несмотря на ежедневные неудобства для пользователей общественного транспорта большинство французов поддерживают движение.

Так, 54% респондентов поддерживают или сочувствуют бастующим, что на один пункт больше, чем на прошлой неделе, в то время как, наоборот, лишь 30% французов настроены к забастовке негативно.

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Опрос Ifop проводился с помощью онлайн-опросника с 12 по 13 декабря 2019 года с выборкой из 1020 человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.

Нынешняя забастовка является одним из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

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Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуард Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 года, хотя с 2027 года будут нужны дополнительные два года работы, чтобы люди могли уйти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

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Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.

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Франция, Забастовка, Протесты, Опрос.
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