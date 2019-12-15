"Его просто не так поняли": посол Франции прокомментировал скандал с Макроном

Новости мира:Посол Франции в Польше Фредерик Билл заявил, что французский лидер никому не угрожал, просто его не так поняли.

Посол Франции в Польше Фредерик Билл заявил, что польские СМИ не верно истолковали слова Эммануэля Макрона по поводу неприсоединения Польши к "Зеленому соглашению".

Об этом говорится в заявлении Фредерики Билл.

"13 декабря ряд польских СМИ сообщили, что во время пресс конференции после завершения Европейского совета Макрона угрожал Польше исключением из механизмов финансовой солидарности ЕС, если она не присоединится к цели достичь климатической нейтральности в 2050 году. Необходимо опровергнуть ошибки и обобщение тех публикаций, чтобы развязку" связать все недоразумения ", - написал посол Франции.

По его словам, президент Франции никому не угрожал, а просто пояснил значение решений Европейского совета.

Как отметил Билл, во время пресс конференции Макрон заметил, что все страны поддерживают цель климатической нейтральности, за исключением Польши, которая признала, что требует больше времени и получила дополнительное время, чтобы к июню подтвердить, будет ли она стремиться к этому на национальном уровне. Президент пояснил, что это решение никоим образом не замедляет введения в действие "Зеленой соглашения" и "даже если бы Польша окончательно не подтвердила своего участия в стремлении к этой цели, то сама бы оставила себя вне рамок механизмов, в частности финансовой солидарности".

Посол Франции в Польше заметил, что Макрон в своих высказываниях хотел сказать польскому премьеру, что Франция поддерживает фонд справедливой трансформации и страны, которые стартуют с целью достижения климатической нейтральности из худших позиций. Поэтому без европейской солидарности ЕС будет терять время в вопросах достижения климатической нейтральности.

Как информировало агентство, несколько дней назад во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран Сообщества поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года. Особое мнение по этому поводу было Польша, которая воздержалась от подписания "Зеленой соглашения".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что решение саммита ЕС являются положительными для Польши, оно с одной стороны обязывает страну к действиям, а с другой - дает поле к маневру. Он также выразил надежду, что значительная часть средств фонда справедливой трансформации в размере 100 млрд евро пойдет на энергетическую трансформацию в РП таким образом, чтобы она стала "безопасная и экономически полезна".